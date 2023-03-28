Присяжные вынесли обвинительный вердикт вору в законе Пичуге и его группировке

В Коми присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Пичугина и его группировки

В Верховном суде Республики Коми присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении лидера и участников преступного сообщества «Пичугинские». Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Речь идет о воре в законе Юрии Пичугине, более известном как Пичуга, а также о трех лидерах созданного им преступного сообщества и вооруженной банды — Хадисе Азизове, Викторе Карпове, Сергее Вануйто. Обвинительный вердикт получили и 13 участников группировки.

В зависимости от характера содеянного подсудимые признаны виновными по статьям о создании, руководстве преступным сообществом и вооруженной бандой и участии в них, убийстве трех предпринимателей в 2005 году в Сыктывкаре и Усинске (Игоря Николаева, Максима Мишарина, Олега Токмачева), похищении и убийстве в 2010 году в Сыктывкаре бывшего участника преступной группировки Рустама Амонова, убийстве в 2012 году Александра Замяткина в Архангельской области, покушении на убийство двух лиц из конкурирующей группировки, незаконном обороте оружия и боеприпасов, совершении мошенничества и вымогательства.

Отмечается, что Пичуга признан виновным также в даче взяток экс-сотрудникам МВД.

Обсуждение последствий вердикта состоится в Верховном суде республики 10 апреля, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.