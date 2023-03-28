Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 28 марта 2023Россия

Российский ребенок провалился в пожарный колодец и погиб

В Выборге двое детей провалились в пожарный колодец, один из них погиб

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Выборге двое детей провалились в пожарный колодец, одного из них нашли мертвым. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, гулявший рядом с колодцем 18-летний россиянин услышал крики из люка. Он подошел к пожарному колодцу и увидел, что внутри застряла маленькая девочка.

«Я увидел, что там еле держится девочка. Я позвонил в экстренные службы и увидел, что рядом идет мой друг, попросил его помочь. Снял куртку, пролез в щель, а он меня держал за ноги сзади. И мы вытащили вместе девочку», — рассказал россиянин.

По его словам, пострадавший ребенок был в шоковом состоянии и очень замерз. Девочка рассказала, что в колодец также упал ее приятель — поисками мальчика занимались сотрудники экстренных служб, они завершились в ночь на вторник, 28 марта. Где конкретно нашли тело упавшего в колодец мальчика, не сообщается.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти ребенка и причины того, почему дети провалились в колодец.

Ранее в Челябинске шестилетний ребенок упал в колодец на территории школы № 131 и погиб. Это случилось, когда мальчик вместе с другими детьми играл на спортивной площадке. Он упал в открытый люк колодца, так как на нем не было крышки, а предупреждающим знаком служили ветки, рассказали очевидцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
МИД России оценил реакцию стран на российское ядерное оружие в Белоруссии
Российский ребенок провалился в пожарный колодец и погиб
В Госдуме предрекли рост числа пациентов с ВИЧ в России
«Солнцепек» поразил позиции ВСУ на авдеевском направлении
Измученным частым сексом женщинам дали совет
Изнасиловавший 14-летнюю школьницу полицейский-педофил попал за решетку
ФБР несколько лет вела секретное следствие против первой жены Трампа
Раскрыты системные требования Windows 12
Названа дата выхода спин-оффа «Ходячих мертвецов»
КНДР увеличит производство материалов для ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.