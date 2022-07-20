Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шестилетний россиянин упал в колодец на территории школы и погиб

Шестилетний мальчик упал в колодец на территории школы в Челябинске и погиб

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Шестилетний мальчик упал в колодец на территории школы № 131 в Челябинске и погиб. Об этом сообщает Ura.ru.

По сведениям издания, россиянин вместе с другими детьми играл на спортивной площадке. Очевидцы предположили, что ребенок угодил в открытый люк колодца, поскольку на нем не было крышки, а предупреждающим знаком служили ветки.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть несовершеннолетнего. Правоохранители уже организовали проверку, чтобы разобраться во всех обстоятельствах инцидента.

Городские спасатели и пресс-служба управления безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска произошедшее не комментировали.

Ранее в селе Ломово Белгородской области 72-летняя женщина провалилась в колодец и умерла от переохлаждения. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине
Актриса из фильма о Бонде Ана де Армас высказалась о женской версии агента 007
Раскритиковавшую «Матч-ТВ» журналистку отстранили от эфира
Младший сын Кости Цзю победил в третьем профессиональном бое подряд
IKEA убрала ограничение на покупки на сайте
Путин сравнил кока-колу и иван-чай
Психолог назвал упражнения для избавления от тревоги и стресса
Зиму без российского газа в ЕС описали
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы
В Госдуме отреагировали на отказ Карлсена играть с Непомнящим
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.