Шестилетний россиянин упал в колодец на территории школы и погиб

Шестилетний мальчик упал в колодец на территории школы в Челябинске и погиб

Шестилетний мальчик упал в колодец на территории школы № 131 в Челябинске и погиб. Об этом сообщает Ura.ru.

По сведениям издания, россиянин вместе с другими детьми играл на спортивной площадке. Очевидцы предположили, что ребенок угодил в открытый люк колодца, поскольку на нем не было крышки, а предупреждающим знаком служили ветки.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть несовершеннолетнего. Правоохранители уже организовали проверку, чтобы разобраться во всех обстоятельствах инцидента.

Городские спасатели и пресс-служба управления безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска произошедшее не комментировали.

Ранее в селе Ломово Белгородской области 72-летняя женщина провалилась в колодец и умерла от переохлаждения. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).