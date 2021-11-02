Российская пенсионерка упала в колодец и умерла от переохлаждения

В Белгородской области 72-летняя женщина провалилась в колодец и умерла от переохлаждения

В селе Ломово в Белгородской области в наполненном водой колодце нашли тело 72-летней женщины, по данному факту возбуждено дело, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По версии следователей, пенсионерка в конце октября пошла за водой на колонку, рядом с которой находился люк без крышки. Пожилая женщина упала в него, не сумела выбраться и умерла от переохлаждения.

Заведено дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ранее ученица десятого класса школы №71 в Новосибирске спасла упавшего в колодец трехлетнего мальчика. По словам девочки, она быстро связала канат из одежды, но вытянуть ребенка таким способом не получилось. Тогда десятиклассница нашла лестницу, спустилась по ней и помогла мальчику выбраться. Школьница добавила, что в колодце почти не было воды, поэтому ребенок не захлебнулся, а «противная жижа» на дне смягчила падение.