Российская школьница спасла упавшего в колодец трехлетнего мальчика

Ученица десятого класса школы № 71 в Новосибирске спасла упавшего в колодец трехлетнего мальчика. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам 16-летней Шукроны Гадоевой, в тот день она провожала домой подругу и ее маленького брата. «Они живут в частном секторе в Дзержинском районе, и нужно было дождаться, пока человек, который находится дома, откроет дверь и пустит их на участок. В этот момент и случилась беда: Марк, который стал играть перед домом, случайно провалился в колодец. Первой это увидела его сестра и закричала. Глубина колодца примерно 5 метров», — вспоминает школьница.

Увидев падение мальчика, она быстро связала канат из одежды, но вытянуть ребенка таким способом не получилось. Тогда девочка нашла лестницу, спустилась по ней и помогла брату подруги выбраться. Школьница добавила, что в колодце почти не было воды, поэтому ребенок не захлебнулся, а «противная жижа» на дне смягчила падение.

Ранее в Краснодарском крае 16-летняя школьница рискнула жизнью и спасла двух тонущих в реке детей десяти и семи лет. Инцидент произошел в Горячем ключе. Одного из мальчиков стало уносить течением, он запаниковал и начал звать на помощь. К нему бросилась Василиса Тараненко, гулявшая около реки. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поблагодарил саму Василису и ее родителей за воспитание дочери.