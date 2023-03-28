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16:45, 28 марта 2023Россия

Бездомные собаки покусали двух российских детей

В Воронежской области бездомные собаки напали на детей и покусали их

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Воронежской области бездомные собаки напали на детей и покусали их. Об этом сообщают «Вести».

Инцидент произошел 27 марта в городе Семилуки. Животные с разницей в несколько часов в одной и той же локации покусали 12-летнюю девочку и 13-летнего мальчика.

По словам местной жительницы Кристины, она отправила сына домой, а сама пошла в магазин. Но вдруг россиянка услышала крик. Оказалось, что у дома 15 на улице 9 Января ее ребенка окружила стая собак. Другая россиянка сообщила, что те же животные набросились на ее дочь.

25 марта бездомная собака напала на 13-летнюю школьницу в Саратове и покусала ее. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, где врачи зафиксировали у нее раны на голени и руках.

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Евгения Куликова
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