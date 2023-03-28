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12:15, 28 марта 2023Мир

КНДР возобновит дипломатическую деятельность после трехлетнего перерыва

КНДР готовится возобновить дипдеятельность, так как Ким Чен Ын постепенно открывает страну

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) возобновит дипломатическую деятельность после трехлетней изоляции из-за пандемии коронавируса, пишет Financial Times.

Отмечается, что Северная Корея готовится к возобновлению иностранной дипломатической деятельности, так как глава государства Ким Чен Ын постепенно открывает изолированную из-за COVID-19 страну.

В ближайшие месяцы Пхеньян проведет ротацию иностранных посланников.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал ослабить санкции против КНДР для вовлечения ее в диалог о ядерном досье. По его словам, стране нужны практические стимулы для вовлечения в переговоры.

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Варвара Кошечкина
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