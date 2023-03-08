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22:39, 8 марта 2023Россия

В России призвали ослабить санкции против КНДР

Ульянов: нужно ослабить санкции против КНДР для вовлечения ее в диалог о ядерном досье

Фото: РИА Новости

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал ослабить санкции против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) для вовлечения ее в диалог о ядерном досье. Его слова приводит официальный Telegram-канал постпредства РФ.

По словам Ульянова, КНДР нужны практические стимулы для вовлечения в переговоры. Постпред отметил, что необходимо отвечать на ее конструктивные действия постепенным ослаблением санкций, как это предусмотрено резолюциями Совета Безопасности ООН, но не выполняющимися в полной мере из-за западных членов Совета.

Ульянов считает, что, несмотря на показную готовность США к переговорам с КНДР, никаких шагов для этого не наблюдается. «Вместо нормализации отношений, построения доверия и обсуждения с КНДР гарантий безопасности, США наращивают присутствие в регионе», — говорит он.

Также, по словам постпреда, удивительным и тревожным можно назвать заявление президента Республики Корея от 11 января о возможной разработке Сеулом ядерного потенциала или возвращения на Корейский полуостров ядерных вооружений США. Это, как указал Ульянов, противоречит «духу и букве» ДНЯО.

Ранее Михаил Ульянов заявил, что страны Запада не готовы к завершению переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. В декабре 2022 года Ульянов отмечал, что Вашингтон решил заморозить переговоры с Россией относительно СВПД. При этом их, по словам постпреда, реально завершить за несколько дней.

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Екатерина Подвигина
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