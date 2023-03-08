В России описали позицию Запада по иранской ядерной сделке

Ульянов: страны Запада не готовы к завершению переговоров по иранской ядерной сделке

Страны Запада не готовы к завершению переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Так позицию этих государств описал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в блокировании окончания переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обвиняют Иран. «Но не готовы к этому именно западные страны. Если бы они перестали препятствовать процессу, основания для озабоченностей вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены», — убежден Ульянов.

Постпред добавил, что Россия планирует продолжить работать над восстановлением СВПД в оригинальном виде. По его словам, шанс на реанимирование сделки по-прежнему есть. «Не можем себе позволить его упустить, пустив процесс по пути вероятной неконтролируемой эскалации», — заключил Ульянов.

В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, США, Германия, Франция и Иран заключили ядерную сделку. Она подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение иранское ядерной программы. В 2018 году, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, страна заявила о выходе из сделки и восстановлении ограничений против Ирана.