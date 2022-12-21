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12:23, 21 декабря 2022Мир

В МИД заявили о решении США заморозить переговоры с Россией

Постпред России в Вене Ульянов заявил, что США не готовы к возобновлению диалога по СВПД
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

США решили заморозить переговоры с Россией касательно восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, при желании их можно было бы завершить за несколько дней. О том, почему Вашингтон не готов возобновить диалог, рассказал постпред МИД России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет ТАСС

«По нашей оценке, [переговоры] можно завершить чуть ли не за один день, за два дня. И иранцы сейчас проявляют значительную гибкость, и вопросы не столь уж сложные, на мой взгляд, на фоне общего массива достигнутых договоренностей, пока еще не формализованных. Но выяснилось, что нет, США к переговорам, к их возобновлению, не готовы», — сообщил глава делегации.

Ранее Ульянов заявил, что Москва приветствует решение о продолжении консультаций Международного агентства по атомной энергии и Ирана в Тегеране.

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Виктория Кондратьева
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