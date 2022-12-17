В России высказались о грядущем визите МАГАТЭ в Иран

Постпред Ульянов: надежд на прорыв на консультациях Ирана и МАГАТЭ никто не питает

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва приветствует консультации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана в Тегеране. О грядущем визите делегации он высказался в беседе с ТАСС.

«Надежд на достижение прорыва в ходе предстоящей встречи никто не питает», — признался собеседник агентства.

В то же время он выразил надежду, что мероприятие создаст предпосылки для более предметного разговора по урегулированию вопросов, связанных с обнаружением частиц антропогенного урана в ряде пунктов на территории Ирана.

Ульянов напомнил, что консультации должны были состояться еще в ноябре, однако резолюция, внесенная США, Великобританией, Германией и Францией на сессии Совета управляющих МАГАТЭ с попыткой оказать давление на Иран, отложила их проведение.

14 декабря глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами информировал, что делегация МАГАТЭ с официальным визитом посетит Тегеран. «Представители агентства прибудут в Тегеран в ближайшие дни, и мы надеемся добиться существенного прогресса в устранении препятствий и сделать шаг вперед», — сказал он.