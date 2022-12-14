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13:45, 14 декабря 2022Мир

Делегация МАГАТЭ посетит Иран

Tasnim: делегация МАГАТЭ посетит Иран

Фото: Iranian Presidency Office / AP

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с официальным визитом посетит Тегеран, заявил глава
Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. Его цитирует иранское агентство Tasnim.

«Представители агентства прибудут в Тегеран в ближайшие дни, и мы надеемся добиться существенного прогресса в устранении препятствий и сделать шаг вперед», — сказал Эслами. По его словам, визит в Тегеран был назначен в ходе встречи представителей МИД Ирана и ОАЭИ с делегацией МАГАТЭ в Вене 10 ноября.

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Ранее сообщалось, что Иран впервые увеличил обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов. Такое решение вынесли в ответ на постановление Совета управляющих ОАЭИ.

В конце августа МАГАТЭ уличила Иран в обогащении урана. По данным агентства, страна стала обогащать уран с помощью одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном объекте в Натанзе.

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Глеб Бажуткин
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