Tasnim: делегация МАГАТЭ посетит Иран

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с официальным визитом посетит Тегеран, заявил глава

Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. Его цитирует иранское агентство Tasnim.

«Представители агентства прибудут в Тегеран в ближайшие дни, и мы надеемся добиться существенного прогресса в устранении препятствий и сделать шаг вперед», — сказал Эслами. По его словам, визит в Тегеран был назначен в ходе встречи представителей МИД Ирана и ОАЭИ с делегацией МАГАТЭ в Вене 10 ноября.

Ранее сообщалось, что Иран впервые увеличил обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов. Такое решение вынесли в ответ на постановление Совета управляющих ОАЭИ.

В конце августа МАГАТЭ уличила Иран в обогащении урана. По данным агентства, страна стала обогащать уран с помощью одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном объекте в Натанзе.