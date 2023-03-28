На российском руднике рабочего насмерть придавило бетонной плитой

В Забайкальском крае бетонная плита насмерть придавила 23-летнего рабочего на руднике

В Забайкальском крае на одном из рудников рабочего насмерть придавила упавшая на него бетонная плита. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону.

По данным правоохранителей, тело 23-летнего россиянина нашли в понедельник, 26 марта. Он погиб при обрушении бетонной плиты в одном из забоев, после случившегося следователи начали проверку.

Как сообщается в Telegram-канале Babr-Mash, россиянин работал две смены подряд. Обрушение произошло в момент, когда мужчина убирал нависшие куски породы.

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