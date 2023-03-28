Суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой

Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор Юлии Цветковой по делу о порнографии

9-й кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой (признана в России иностранным агентом) по делу о порнографии. Об этом сообщает адвокат Александр Пиховкин в своем Telegram-канале.

По словам защитника, было отменено не только оправдательное решение суда, но и подтвердившее его апелляционное определение Хабаровского краевого суда. Пиховкин отметил, что мотивированного решения суда пока нет, однако добавил, что суд все еще обсуждает порнографичность работ Цветковой.

«В заседании прозвучало, что порнографичность инкриминированных Цветковой изображений следует из самого названия блога. Блог, напомню, назывался "Монологи вагины"», — написал он.

В ноябре 2022 года суд полностью оправдал художницу. Ее дело рассматривали три года. С ноября 2019 года по март 2020-го россиянка находилась под домашним арестом, затем ей назначили подписку о невыезде.

Цветкова не признавала свою вину. В описании группы во «ВКонтакте», которую художница администрировала, сказано, что паблик создан для снятия «стигмы с женской физиологии». В нем россиянка собирала символические изображения женского тела.