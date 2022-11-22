Суд полностью оправдал обвиненную за рисунки с вагинами российскую художницу

Суд полностью оправдал художницу Юлию Цветкову, обвиненную в распространении порнографии

Суд полностью оправдал художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову (признана в России иностранным агентом), обвиненную в распространении порнографии из-за рисунков в паблике «Монологи вагины». Об этом сообщается в Telegram-канале российской фем-активистки.

Ее дело рассматривали три года. С ноября 2019 года по март 2020 года россиянка находилась под домашним арестом, затем ей назначили подписку о невыезде.

15 июля Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Цветкову, однако прокуратура обжаловала это решение.

Цветкова свою вину не признавала. В описании группы во «ВКонтакте», которую художница администрировала, сказано, что паблик создан для снятия «стигмы с женской физиологии». В нем россиянка собирала символические изображения женского тела.

В июле 2020 года на фем-активистку завели дело о пропаганде гомосексуализма. Тогда художница уточняла, что выложила в рамках флешмоба картинки, на которых изображена семейная пара мужчин-геев с ребенком. Суд оштрафовал ее на 75 тысяч рублей за публикацию картинок с представителями ЛГБТ.