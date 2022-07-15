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Суд оправдал обвиненную за рисунки с вагинами художницу Цветкову

Суд оправдал Юлию Цветкову, обвиненную в распространении порнографии за рисунки с вагинами

Фото: Alexander Permyakov / AP

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал по реабилитирующим основаниям художницу и фем-активистку Юлию Цветкову (признана в России иностранным агентом), которую обвиняли в распространении порнографии за публикации рисунков с женскими половыми органами в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». Об этом сообщила мать россиянки Анна Ходырева на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Процесс длиною в три года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течение десяти дней прокуратура может пойти в аппеляцию», — написала мать россиянки.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили против Цветковой уголовное дело о распространении порнографии в ноябре 2019 года. Девушка находилась под домашним арестом до марта 2020 года, впоследствии ее отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура просила приговорить россиянку к трем годам колонии.

Цветкова, в свою очередь, вину не признавала. В описании группы во «ВКонтакте», которую она администрировала, сказано, что паблик создан для снятия «стигмы с женской физиологии». В нем россиянка собирала символические изображения женского тела.

В июле 2020 года на фем-активистку завели новое дело о пропаганде гомосексуализма. Тогда художница уточняла, что выложила в рамках флешмоба картинки, на которых изображена семейная пара мужчин-геев с ребенком. Суд оштрафовал ее на 75 тысяч рублей за публикацию картинок с представителями ЛГБТ.

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Анастасия Шейкина
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