Обвиненную за рисунки с вагинами художницу оштрафовали за ЛГБТ-картинки

Художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, оштрафовали на 75 тысяч рублей за публикацию картинок, изображающих представителей ЛГБТ. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Штраф 75 000 по второй административке по пропаганде. Обжаловать, да, будем», — написала девушка.

О том, что на Цветкову завели новое дело из-за публикации картинок, якобы пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, стало известно ранее. Художница уточнила, что выложила эти картинки в рамках флешмоба. На них изображена семейная пара мужчин-геев с ребенком.

9 июня стало известно, что Цветковой предъявили обвинение в распространении порнографии из-за ее абстрактных рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». В описании сообщества говорилось, что оно создано, чтобы снять «стигму с женской физиологии». За это Цветковой грозит до шести лет лишения свободы.

Дела в отношении активистки начали открывать, когда она попыталась организовать фестиваль молодежного искусства. Власти объявили его «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой СССР. Художница также получала угрозы от гомофобного движения «Пила».

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