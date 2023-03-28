Британский принц обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона

Принц Гарри заявил, что королевская семья знала о прослушке его телефона NGN и молчала

Британский принц Гарри обвинил королевскую семью в сокрытии информации о прослушивании его телефона медиахолдингом News Group Newspapers (NGN), передает телеканал Sky News.

Принц заявил, что семья много лет знала о прослушке его телефона и молчала. Об этом он узнал недавно. «Это стало ясно только в последние годы, когда я подал свой собственный иск, пользуясь различной юридической консультацией и представительством», — подчеркнул он.

Телеканал указал на то, что ранее Гарри был вынужден принимать по отношению к прессе негласный принцип королевской семьи «никогда не жалуйся, никогда не объясняй».

В понедельник, 27 марта, стало известно, что герцог Сассекский оказался одной из семи публичных персон, которые подали иски против медиаконгломерата Associated Newspapers. Истцы, в числе которых певец Элтон Джон и актриса Элизабет Херли, обвиняют журналистов в прослушивании телефонов и других вмешательствах в их частную жизнь.

