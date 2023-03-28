В ДНР заявили об улучшении позиций России на авдеевском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин отметил улучшение позиций России на авдеевском направлении

Положение российских сил на авдеевском направлении улучшается. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует ТАСС.

«Согласно заявлениям боевиков, которые находятся в самой Авдеевке, их ситуация критичная», — добавил он, оценивая положение украинских Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что российские военные практически полностью зачистили промзону Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Отмечалось, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» создали невыносимые условия для попыток украинских солдат подвезти на территорию боевые комплекты, резервы или даже вывезти раненых, так как все дороги простреливаются.