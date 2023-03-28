«Ведомости»: президент России Путин примет участие в Совете законодателей 27 апреля

В День российского парламентаризма, 27 апреля, депутаты и сенаторы соберутся в Таврическом дворце на Совет законодателей. Предполагается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. Об этом во вторник, 28 марта, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

По словам одного из собеседников газеты, во время общения с законодателями могут подвести итоги работы последнего года. Последнее общение президента и представителей палат Федерального собрания проходило во время послания Путина 21 февраля, однако оно не предусматривало возможности отчета депутатов и сенаторов перед главой государства.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос издания об участии Путина в Совете законодателей. В плане работы Совета говорится, что в ходе заседания будут обсуждать «единство образовательного пространства» и «биологическую безопасность».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может посетить Китай в 2023 году. При этом возможные сроки визита Ушаков назвать не смог.