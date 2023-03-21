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18:28, 21 марта 2023Мир

Помощник Путина допустил поездку президента в Китай в 2023 году

Помощник президента России Ушаков допустил, что Путин может посетить Китай в 2023 году

Фото: Alexei Nikolskyi / Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может посетить Китай в 2023 году. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает ТАСС.

«Об этом шла речь, я уже сказал и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует», — заявил Ушаков, однако возможные сроки не назвал.

21 марта в Кремле прошли переговоры президента России и лидера КНР в расширенном составе. К ним с российской стороны присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, главы «Росатома» и «Роснефти».

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой лидер КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он также подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».

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Варвара Кошечкина
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