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17:55, 28 марта 2023Мир

США продолжат разведполеты дронов над Черным морем

Глава Пентагона Остин: США намерены продолжить разведполеты дронов над Черным морем

Фото: Paul Ridgeway - US Air Force / Wikimedia

США намерены продолжить разведполеты над Черным морем. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.

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Глеб Бажуткин
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