США продолжат разведполеты дронов над Черным морем
Глава Пентагона Остин: США намерены продолжить разведполеты дронов над Черным морем
США намерены продолжить разведполеты над Черным морем. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.
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