Сотрудница ресторана оригинально отомстила грубому гостю

Reddit: хостес ресторана отомстила грубому гостю, отправив ему оскорбительную открытку

Пользовательница Reddit с ником Ok_Arm2201, работавшая хостес в ресторане, рассказала, как она оригинально отомстила гостю, обошедшемуся с ней грубо. По словам женщины, она отправила обидчику открытку с оскорбительным содержанием.

«Однажды вечером в ресторан зашли мужчина и женщина среднего возраста. Я подтвердила их бронирование с помощью книги записей (это было еще до появления компьютеров, я уже немолодая). Они спросили, могут ли они сесть за стол возле окна. Это был двухместный стол, который часто бронировали на годовщины и дни рождения. Я сказала им, что он был забронирован еще несколько недель назад», — вспомнила автор поста.

Хостес начала показывать гостям другие места, на которые они могли сесть, и в итоге пара нехотя выбрала одно из них. «Уточню, что это был прекрасный ресторан со множеством уютных столиков при свечах», — добавила Ok_Arm2201. Когда сотрудница ресторана пошла за меню, то мужчина и его спутница встали со своих мест и пошли в сторону выхода. По дороге мужчина бросил в рассказчицу салфетку.

После этого хостес решила отомстить грубому гостю. Женщина выписала себе имя и фамилию обидчика из книги, в которой содержались данные о бронированиях, и нашла его адрес в телефонном справочнике. Затем она купила поздравительную открытку и написала: «Вы выиграли награду "Самый большой мудак!"». После этого рассказчица отправила послание мужчине. «Жаль, что я не увидела, как он открывает ее», — заключила она.

Большинство пользователей похвалили способ мести, который придумала авторша поста. «Если этот мужчина все время ведет себя так по отношению к окружающим, то он никогда в жизни не угадает, кто ему отправил эту открытку», — написал один из комментаторов.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как с помощью негативных отзывов проучила ресторан за сорванный юбилей свекрови. В комментариях многие пользователи встали на ее сторону.