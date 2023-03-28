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02:00, 28 марта 2023Из жизни

Двое рабочих оказались заживо похоронены в рисе и погибли

UNI: двое рабочих в Индии погибли под завалами риса

Фото: Unsplash

В индийском городе Сиваганга, штат Тамилнад, двое работников мельницы оказались похоронены под огромным количеством риса. Об этом сообщает UNI.

Рис обрушился на 45-летнего Мутхукумара и 30-летнего Кундана Кумара, которые находились в зернохранилище и фасовали крупу по мешкам. В результате рабочие были заживо погребены под рисом. Они не сумели выбраться из-под завала и погибли на месте.

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Прибывшие на место происшествия пожарные и спасатели извлекли тела и отправили их в государственную больницу. Полиция арестовала владельца мельницы Гурусекара и его сына Каннана.

Ранее сообщалось, что коллеги случайно обезглавили похороненного заживо рабочего во время операции по спасению из завала в индийском городе Мадурай, штат Тамилнад. Рабочие запаниковали и воспользовались экскаватором, чтобы попытаться откопать пострадавшего.

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Алиса Дмитриева
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