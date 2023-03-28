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11:46, 28 марта 2023Силовые структуры

Росгвардия обнаружила крупные тайники с иностранным оружием и боеприпасами в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили крупные тайники ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами в ЛНР

Фото: Telegram-канал Росгвардии

Росгвардейцы обнаружили крупные тайники с иностранным оружием и боеприпасами в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Спецназ ведомства проводил адресные мероприятия в населенных пунктах. В нежилом строении они заметили схрон. Из него изъяли противотанковый гранатомет RPG-75M (Чехословакия), снаряды, мины со взрывателями, гранаты, огнестрельное оружие и более 6,5 тысячи патронов, в том числе иностранного образца.

Отмечается, что в тайниках лежало форменное обмундирование и ноутбуки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), стружка алюминия для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ), квадрокоптер и фотоаппарат.

Ранее стало известно, что саперы Росгвардии предотвратили взрыв на высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) в Донецкой народной республике.

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Екатерина Власова
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