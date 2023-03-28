Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 28 марта 2023Бывший СССР

Мать Саакашвили посетовала на похудение сына

Мать Михаила Саакашвили сообщила, что ее сын похудел из-за отравления до 58 килограммов

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает терять вес из-за отравления. Об этом сообщила его мать Гиули Аласания, передает РИА Новости.

Она посетовала, что к настоящему времени ее сын похудел уже до 58 килограммов. По ее словам, из-за отравления он не может потреблять необходимый объем калорий, а динамика потери веса сохраняется.

Ранее клиника «Вивамед» в Тбилиси предложила Минюсту Грузии «оценить целесообразность дальнейшего пребывания» Саакашвили в лечебном учреждении. При этом в клинике указали, что с октября экс-президент отказывается от предложенного лечения, «особенно если препарат или процедура положительно сказывается на его показателях», и заявляет о недоверии к врачам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Блогерша похвасталась безаварийной ездой и через шесть дней погибла в ДТП
На бывшего президента Молдавии завели новое дело
Частный самолет с туристами незаконно приземлился на озеро в российском регионе
В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника
Баста выступил с концертом в переходе московского метро
Живший при Ельцине кот из Книги рекордов России умер
Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию инвалида-колясочника
Время суток связали с эффективностью лечения от рака
Водитель насмерть сбил российского ребенка с велосипедом и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.