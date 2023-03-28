Мать Саакашвили посетовала на похудение сына

Мать Михаила Саакашвили сообщила, что ее сын похудел из-за отравления до 58 килограммов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает терять вес из-за отравления. Об этом сообщила его мать Гиули Аласания, передает РИА Новости.

Она посетовала, что к настоящему времени ее сын похудел уже до 58 килограммов. По ее словам, из-за отравления он не может потреблять необходимый объем калорий, а динамика потери веса сохраняется.

Ранее клиника «Вивамед» в Тбилиси предложила Минюсту Грузии «оценить целесообразность дальнейшего пребывания» Саакашвили в лечебном учреждении. При этом в клинике указали, что с октября экс-президент отказывается от предложенного лечения, «особенно если препарат или процедура положительно сказывается на его показателях», и заявляет о недоверии к врачам.