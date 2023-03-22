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20:35, 22 марта 2023Бывший СССР

Клиника в Тбилиси собралась отказаться от дальнейшего лечения Саакашвили

Клиника в Тбилиси собралась отказаться от лечения Саакашвили и обратилась в Минюст Грузии
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Клиника «Вивамед» в Тбилиси предложила Минюсту Грузии «оценить целесообразность дальнейшего пребывания» экс-президента Михаила Саакашвили в лечебном учреждении. О возможных планах отказаться от лечения политика сообщает ТАСС со ссылкой на заявление клиники.

В «Вивамед» указали на незаслуженные репутационные удары из-за заявлений, что их медики якобы не хотят дальше лечить Саакашвили. «Медперсонал принудительно никого не может лечить исходя из медицинской этики», — пояснили там.

При этом в клинике указали, что с октября бывший президент отказывается от предложенного лечения, «особенно если препарат или процедура положительно сказывается на его показателях», и говорит о недоверии к врачам.

В марте врачи из Польши получили разрешение от Тбилиси на посещение Михаила Саакашвили. При этом речи о переводе политика в Польшу или куда-либо еще пока не идет.

2 марта грузинский суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья, несмотря на то, что его состояние оценивали как критическое.

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Антон Похиляк
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