Стало известно о разрешении польским врачам посетить Саакашвили

Журналист Йозвяк заявил, что польским врачам разрешено посетить экс-президента Саакашвили

Врачи из Польши получили разрешение от Тбилиси на посещение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

«Медицинской бригаде был предоставлен доступ к Саакашвили», — сказано в публикации. По его словам, дата поездки медиков в Грузию на данный момент неизвестна. Йозвяк также уточнил, что речи о переводе политика в Польшу или куда-либо еще пока не идет.