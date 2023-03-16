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16:07, 16 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о разрешении польским врачам посетить Саакашвили

Журналист Йозвяк заявил, что польским врачам разрешено посетить экс-президента Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / AP

Врачи из Польши получили разрешение от Тбилиси на посещение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

«Медицинской бригаде был предоставлен доступ к Саакашвили», — сказано в публикации. По его словам, дата поездки медиков в Грузию на данный момент неизвестна. Йозвяк также уточнил, что речи о переводе политика в Польшу или куда-либо еще пока не идет.

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Кристина Есикова
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