Подросток убил учителя и ранил четверых в школе в Бразилии

Восьмиклассник убил учителя и ранил четверых в школе в бразильском Сан-Паулу

13-летний школьник убил 71-летнюю учительницу и ранил еще троих педагогов и ученика в школе в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщает местный портал Globo.

По информации медиа, восьмиклассник пронес в школу нож, с которым набросился на пожилую учительницу. Женщину госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных ранений.

Трое коллег погибшей и школьник смогли обезвредить злоумышленника и передать его правоохранителям. Подростка задержали, пострадавшим оказана медицинская помощь. Отмечается, что нападавший поделился своими планами в социальной сети незадолго до трагедии.

Ранее 27 марта сообщалось, что в приходской школе в американском штате Нэшвилл произошла стрельба. Ее устроила 28-летняя женщина-трансгендер, рассказал шеф городской полиции Джон Дрейк. В результате происшествия в США погибли трое девятилетних детей и трое преподавателей, которым было около 60 лет.