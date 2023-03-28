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08:59, 28 марта 2023Мир

Подросток убил учителя и ранил четверых в школе в Бразилии

Восьмиклассник убил учителя и ранил четверых в школе в бразильском Сан-Паулу

Фото: Jorge Adorno / Reuters

13-летний школьник убил 71-летнюю учительницу и ранил еще троих педагогов и ученика в школе в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщает местный портал Globo.

По информации медиа, восьмиклассник пронес в школу нож, с которым набросился на пожилую учительницу. Женщину госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных ранений.

Трое коллег погибшей и школьник смогли обезвредить злоумышленника и передать его правоохранителям. Подростка задержали, пострадавшим оказана медицинская помощь. Отмечается, что нападавший поделился своими планами в социальной сети незадолго до трагедии.

Ранее 27 марта сообщалось, что в приходской школе в американском штате Нэшвилл произошла стрельба. Ее устроила 28-летняя женщина-трансгендер, рассказал шеф городской полиции Джон Дрейк. В результате происшествия в США погибли трое девятилетних детей и трое преподавателей, которым было около 60 лет.

Марина Совина
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