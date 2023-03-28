Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 28 марта 2023Россия

Россиянин за рулем Land Cruiser сбил на светофоре мужчину с ребенком

В Башкирии водитель на Land Cruiser сбил на светофоре мужчину с ребенком

Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии

В Башкирии водитель за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser сбил мужчину с ребенком, которые переходили дорогу по зебре. Об этом со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД во вторник, 28 марта, пишет ufa1.ru.

ДТП произошло вечером 27 марта в Уфе на улице Александра Невского. Со слов пострадавшего, они с племянницей переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Автомобилем управлял 43-летний уфимец. Пострадавшие, девятилетняя девочка и ее 36-летний дядя, получили травмы. Их на скорой доставили в больницу. Врачи зафиксировали у россиянина перелом лопатки без смещения, а у его племянницы — ушибы и ссадины. Оба будут наблюдаться амбулаторно.

Ранее 28 марта стало известно, что в Москве грузовик насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре. Момент смертельного ДТП попал на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Сотрудник московского кинотеатра украл из сейфа полмиллиона рублей
На Украине обвинили издательства в нарушении закона о госязыке
Труп россиянина нашли в железобетонной будке
Худший клуб РПЛ возглавил испанский тренер
Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД республики
Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов
Минобороны России впервые заявило о сбитом в зоне СВО снаряде GLSDB
Загадочный похититель тысячи рукописей известных писателей избежал тюрьмы
Глава МОК поддержал участие россиян в турнирах в нейтральном статусе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.