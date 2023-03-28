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07:36, 28 марта 2023Россия

В Москве грузовик насмерть сбил человека на зебре и попал на видео

В Москве на улице Енисейской грузовик насмерть сбил человека на зебре и попал на видео

В Москве грузовик насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре. Видеозапись момента аварии публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, как на человека на большой скорости несется грузовик, который его сбивает. В депатраменте транспорта не сообщили информацию о состоянии пешехода, но в столичном главке МВД заявили, что человек погиб, передает ТАСС.

Авария произошла на улице Енисейской. Движение после ДТП было временно затруднено, его уже восстановили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее первокурсник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) на Mercedes-Benz насмерть сбил женщину на Фестивальной улице на севере столицы. Авария случилась, когда россиянка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Анастасия Шейкина
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