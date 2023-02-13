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10:24, 13 февраля 2023Россия

Первокурсник на Mercedes-Benz насмерть сбил женщину в Москве

РЕН ТВ: первокурсник МГУ на Mercedes-Benz насмерть сбил женщину на севере Москвы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Первокурсник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) на Mercedes-Benz насмерть сбил женщину на Фестивальной улице на севере столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 13 февраля.

По информации телеканала, жительница Москвы следовала по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в нее влетела иномарка.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

10 февраля сообщалось, что в подмосковном Ногинске водитель Lada насмерть сбил переходившую дорогу женщину. Россиянка переходила дорогу по пешеходному переходу недалеко от дома, в котором проживала.

Позже следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Водителю может грозить до семи лет тюремного заключения.

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Анна Щербакова
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