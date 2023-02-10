Под Москвой водитель Lada насмерть сбил женщину

В подмосковном Ногинске мужчина на Lada насмерть сбил переходившую дорогу женщину

В городе Ногинск в Подмосковье мужчина за рулем Lada насмерть сбил человека. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла на улице Декабристов в четверг, 9 февраля. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу недалеко от дома, в котором проживала.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Водителю может грозить до семи лет тюремного заключения.

Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.