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15:09, 10 февраля 2023Россия

Под Москвой водитель Lada насмерть сбил женщину

В подмосковном Ногинске мужчина на Lada насмерть сбил переходившую дорогу женщину

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В городе Ногинск в Подмосковье мужчина за рулем Lada насмерть сбил человека. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла на улице Декабристов в четверг, 9 февраля. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу недалеко от дома, в котором проживала.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Водителю может грозить до семи лет тюремного заключения.

Ранее на трассе ТюменьХанты-Мансийск водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

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Анастасия Шейкина
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