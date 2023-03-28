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17:23, 28 марта 2023Среда обитания

В России предложили увеличить размер кредита по одной программе льготной ипотеки

Минсельхоз предложил вдвое увеличить размер кредита по сельской ипотеке

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России захотели вдвое увеличить максимальный размер кредита по одной программе льготного ипотечного кредитования — «Сельской ипотеке». С таким предложением выступило Министерство сельского хозяйства, сообщает РБК.

«Мы бы хотели предложить увеличить размер кредита с трех до шести миллионов рублей. Потому что видим, что объекты уже не укладываются в эту стоимость», — заявила начальница отдела реализации жилищных программ департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Дарья Рябухина.

Глава отдела добавил, что Минсельхоз совместно с Минстроем прорабатывают механизм распространения программы на индивидуальное жилищное строительство с использованием готовых домокомплектов. Также решается вопрос расширения списка регионов-участников. Власти Московской области предлагают включить в него пять пилотных локаций юго-востока региона, однако окончательное решение не принято.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении размера ставки по сельской ипотеке до 0,1 процента для приграничных территорий. С момента запуска программы в 2020 году было выдано более 109,7 тысячи кредитов на сумму 220,4 миллиарда рублей, что позволило россиянам приобрести или построить более шести миллионов квадратных метров жилья.

Александра Качан
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