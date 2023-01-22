Размер ставки по программе «Сельская ипотека» снизили до 0,1 процента

Правительство РФ снизило размер ставки по программе «Сельская ипотека» до 0,1 процента

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении размера ставки по программе «Сельская ипотека» до 0,1 процента для приграничных территорий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

По данным пресс-службы, кредит можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований. Программа действует на сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

Сообщается, что с момента запуска программы «Сельская ипотека» в 2020 году было выдано более 109,7 тысячи кредитов на сумму 220,4 миллиарда рублей, что позволило россиянам приобрести или построить более шести миллионов квадратных метров жилья.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске программы льготной ипотеки для новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Местные жители смогут получить кредит по ставке не более двух процентов годовых на приобретение и строительство жилья в этих регионах.

