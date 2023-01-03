Правительство утвердило программу льготной ипотеки для новых регионов

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки для ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске программы льготной ипотеки для новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, местные жители смогут получить кредит по ставке не более двух процентов годовых на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальная сумма кредита – шесть миллионов рублей, первоначальный взнос должен составлять не менее 10 процентов от стоимости жилья.

«Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти», — сообщили в пресс-службе кабмина.

О том, что Центробанк может запустить льготную ипотеку для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, сообщалось в ноябре. Отмечалось, что регулятор обсуждал с банками, какие услуги и продукты они могут предоставить клиентам, у которых миграционный статус не уточнен — они не получили вид на жительство или паспорт России.