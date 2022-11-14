Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
00:54, 14 ноября 2022Среда обитания

В России задумали запустить льготную ипотеку для жителей Донбасса

РБК: Центробанк может запустить льготную ипотеку для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Unsplash

Центробанк консультируется с рядом кредитных организаций страны насчет упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям четырех регионов, вошедших в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в банке из топ-10 и близкого к ситуации информатора.

Один из собеседников издания подчеркнул, что сегмент людей, которые переселяются с новых территорий, пока не обеспечен финансовыми услугами в силу ряда причин. Дискуссия на эту тему состоялась на форуме Finopolis, который проходил 10–11 ноября в Москве.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

Сейчас регулятор обсуждает с банками, какие услуги и продукты они могут предоставить клиентам, у которых миграционный статус не уточнен — они не получили вид на жительство или паспорт России. Издание сообщило, что Центробанк задумал запустить льготную ипотеку для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.

«Люди потеряли сбережения, потеряли жилье, работы нет, как им дать ипотеку, как им дать базовые финансовые продукты с учетом того, что статус их [миграционный] — это долгая и сложная бюрократия, нужен российский паспорт. Это целый набор вопросов, и финансовый сектор тут должен проактивно сделать какие-то вещи, от нас этого ждут, это важно», — отметил источник РБК.

Ранее сообщалось, что россияне переключились на один тип жилья. По данным сервиса Сбербанка «Домклик», спрос граждан сместился на вторичный рынок недвижимости.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленскому предложили подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией
В Харькове сообщили о ракетном обстреле
Вильфанд раскрыл сроки наступления зимы в Москве
Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Стамбуле
Трансгендер с внешностью Барби вышел в свет с глубоким декольте и удивил фанатов
В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными Сабовки
Страны Евросоюза утвердят военную миссию для Украины
В России задумали запустить льготную ипотеку для жителей Донбасса
В Госдуме предложили провести демобилизацию еще одной категории россиян
В США рассказали о «Мстителях» для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.