В России задумали запустить льготную ипотеку для жителей Донбасса

РБК: Центробанк может запустить льготную ипотеку для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

Центробанк консультируется с рядом кредитных организаций страны насчет упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям четырех регионов, вошедших в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в банке из топ-10 и близкого к ситуации информатора.

Один из собеседников издания подчеркнул, что сегмент людей, которые переселяются с новых территорий, пока не обеспечен финансовыми услугами в силу ряда причин. Дискуссия на эту тему состоялась на форуме Finopolis, который проходил 10–11 ноября в Москве.

Сейчас регулятор обсуждает с банками, какие услуги и продукты они могут предоставить клиентам, у которых миграционный статус не уточнен — они не получили вид на жительство или паспорт России. Издание сообщило, что Центробанк задумал запустить льготную ипотеку для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.

«Люди потеряли сбережения, потеряли жилье, работы нет, как им дать ипотеку, как им дать базовые финансовые продукты с учетом того, что статус их [миграционный] — это долгая и сложная бюрократия, нужен российский паспорт. Это целый набор вопросов, и финансовый сектор тут должен проактивно сделать какие-то вещи, от нас этого ждут, это важно», — отметил источник РБК.

Ранее сообщалось, что россияне переключились на один тип жилья. По данным сервиса Сбербанка «Домклик», спрос граждан сместился на вторичный рынок недвижимости.

