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16:12, 11 ноября 2022Среда обитания

Россияне переключились на один тип жилья

«Домклик»: спрос россиян сместился на вторичный рынок жилья

Фото: Arina Grechkosiy / Unsplash

В октябре 2022 года россияне переключились на покупку готового жилья — спрос берущих ипотеку граждан сместился на вторичный рынок недвижимости. К такому выводу пришли аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, в целом по России доля сделок на первичном рынке жилья за месяц сократилась на 3 процентных пункта, до 19,3 процента, а на вторичном — увеличилась на 3,4 процентных пункта, достигнув 77,4 процента. Подобную динамику в «Домклике» наблюдали с июня, однако прежде месячное снижение на рынке новостроек не превышало 1 процентного пункта.

Наибольшим снижение доли сделок на первичном рынке оказалось в Москве (минус 12 процентных пунктов, до 37 процентов), Московской области (минус 7 процентных пунктов, до 23 процентов) и Краснодарском крае (также минус 7 процентных пунктов, до 34 процентов).

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Данную тенденцию специалисты объясняют готовностью продавцов идти на уступки и предоставлять скидки. «Причина значительного изменения структуры ипотеки по выделенным регионам заключается, прежде всего, в притоке выгодных предложений на "вторичке": число желающих продать квартиру сейчас намного превышает количество тех, кто готов ее купить, поэтому продавцы активнее идут на уступки в пользу высокой скорости сделки. Изменение структуры ипотеки в пользу вторичного жилья также может быть следствием снижения инвестиционной привлекательности новостроек на фоне оттока значительной части состоятельного населения», — пояснили аналитики.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что жилье на вторичном рынке подешевело в 5 из 15 российских мегаполисов. Лидерами по снижению цен стали Санкт-Петербург, Уфа и Москва.

Нина Ташевская
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