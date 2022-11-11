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10:03, 11 ноября 2022Среда обитания

Названы российские мегаполисы с подешевевшим жильем

«Авито Недвижимость»: в 5 из 15 мегаполисов России подешевело вторичное жилье
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В октябре 2022 года в 5 из 15 российских городов-миллионников подешевело жилье на вторичном рынке. Мегаполисы с упавшей в цене недвижимостью назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Лидером по снижению средней стоимости одного квадратного метра готового жилья стал Санкт-Петербург — там за месяц показатель уменьшился на 2,7 процента, до 176,6 тысячи рублей. Второе место заняла Уфа — там «квадрат» подешевел на 2,2 процента, до 93,5 тысячи рублей. На третьей строчке оказалась Москва со снижением стоимости на 1 процент, до 250 тысяч рублей за «квадрат».

Снижение цен на «вторичку» специалисты также отметили в Волгограде (минус 1,4 процента, до 67,3 тысячи рублей за «квадрат») и Самаре (минус 0,9 процента, до 89,6 тысячи рублей за «квадрат»). Нулевая динамика за месяц зафиксирована в Воронеже — там «квадрат» вторичных квартир стоит 80,6 тысячи рублей. В остальных миллионниках цены выросли в пределах от плюс 0,4 процента (Новосибирск) до плюс 3,6 процента (Челябинск).

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При этом по сравнению с октябрем 2021 года жилье подорожало во всех российских мегаполисах — цены выросли в пределах от плюс 8,6 процента (Москва) до плюс 33,1 процента (Челябинск). По словам экспертов, спрос на вторичное жилье в мегаполисах за этот же период снизился в среднем на 18,9 процента. Исключениями стали Новосибирск (плюс 6,2 процента) и Екатеринбург (плюс 22,5 процента).

«В других городах активность покупателей в годовом выражении ослабла. В такой ситуации собственники вторичного жилья могут чаще соглашаться на торг и предоставление дисконта, чем в условиях высокого спроса», — пояснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» назвали города России с подешевевшей арендой жилья. Лидером рейтинга стал Сочи — там в октябре 2022 года ежемесячная плата за однокомнатную квартиру снизилась в среднем на 11,6 процента.

Нина Ташевская
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