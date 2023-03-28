Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:01, 28 марта 2023Бывший СССР

В Молдавии заявили о невозможности переговоров по Приднестровью в формате «5+2»

Вице-премьер Молдавии: переговоры по Приднестровью в формате «5+2» пока невозможны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил о невозможности проведения переговоров по урегулированию конфликта в Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в формате «5+2». Об этом он сообщил в эфире кишиневского телеканала ТВ-8.

По словам политика, такой переговорный процесс может быть возобновлен только после нормализации отношений между Киевом и Москвой. В случае, если «один из участников будет идти на торпедирование», переговоры не состоятся, подчеркнул Серебрян.

При этом переговоры представителей Кишинева и Тирасполя в формате «1+1» проходят регулярно, отметил вице-премьер Молдавии.

9 марта в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на лидера непризнанной республики. Позднее в ПМР отказали Молдавии в передаче подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе против делегации ОБСЕ.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Экс-главком Украины испугался дальнейших действий России на территории страны
Балтийский флот России усилят тральщиком-роботом
В Киеве произошла серия взрывов
Капитан клуба НХЛ оценил отказ россиянина участвовать в ЛГБТ-акции
В центре Москвы вспомнили неофициальные рок-клубы советского времени
Стало известно о планах ФРГ увеличить военную помощь Украине
Херш объяснил нежелание Белого дома расследовать взрывы на «Северных потоках»
В Молдавии заявили о невозможности переговоров по Приднестровью в формате «5+2»
В США раскрыли серьезную ошибку Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.