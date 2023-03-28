В Молдавии заявили о невозможности переговоров по Приднестровью в формате «5+2»

Вице-премьер Молдавии: переговоры по Приднестровью в формате «5+2» пока невозможны

Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил о невозможности проведения переговоров по урегулированию конфликта в Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в формате «5+2». Об этом он сообщил в эфире кишиневского телеканала ТВ-8.

По словам политика, такой переговорный процесс может быть возобновлен только после нормализации отношений между Киевом и Москвой. В случае, если «один из участников будет идти на торпедирование», переговоры не состоятся, подчеркнул Серебрян.

При этом переговоры представителей Кишинева и Тирасполя в формате «1+1» проходят регулярно, отметил вице-премьер Молдавии.

9 марта в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на лидера непризнанной республики. Позднее в ПМР отказали Молдавии в передаче подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе против делегации ОБСЕ.