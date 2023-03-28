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16:57, 28 марта 2023Наука и техника

Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»

«Росэлектроника» поставит антидроновый комплекс «Серп-ВС5» предприятиям ТЭК

Фото: АО «НИИ «Вектор»

Первыми заказчиками антидронового комплекса «Серп-ВС5» стали предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и машиностроительного сектора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

«Серийное производство "Серп-ВС5" уже идет на мощностях предприятия холдинга — НИИ "Вектор". Комплекс готов к поставкам по первым заказам для некоторых предприятий топливно-энергетического комплекса и машиностроительного сектора», — говорится в сообщении.

Комплекс «Серп-ВС5» впервые продемонстрировали на полигоне НИИ «Вектор» 16 марта. Дальность действия комплекса, который обнаруживает дроны-нарушители на 360 градусов по горизонтальной оси и прикроет предприятия, составляет пять километров.

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Ранее в марте заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Андрей Сорокин рассказал, что «Серп-ВС5» прошел испытания и готов к поставкам.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что тестовую эксплуатацию систем «Серп-ВС» завершили на объекте ТЭК России. Устройства позволили исключить появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне.

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Даниил Иринин
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