В России шахтер погиб при обрушении горной породы

Один шахтер погиб и двое пострадали при обрушении горной породы в Ростовской области

В Ростовской области шахтер погиб при обрушении горной породы. Об этом сообщает региональный главк СК России в Telegram.

43-летний проходчик шахты «Обуховская» погиб накануне, 27 марта, при работах по креплению горных выработок в конвейерном штреке. «Он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — отметили в СК.

Еще два находившихся в момент обрушения под землей шахтера получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае погиб рабочий рудника. По версии следствия, мужчину придавило упавшей на него бетонной плитой. По сведениям одного из Telegram-каналов, погибший горняк работал две смены подряд.