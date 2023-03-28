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20:41, 28 марта 2023Силовые структуры

Россиянин до смерти забил сожительницу из-за чувства ревности и получил 10 лет

В Чувашии осудили на 10 лет мужчину, забившего бутылкой до смерти сожительницу из ревности

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

В Чувашской Республике суд приговорил 47-летнего местного жителя к десяти годам лишения свободы за убийство 50-летней сожительницы. Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в период с 10 по 11 ноября 2022 года пьяный фигурант поссорился с сожительницей в доме в деревне Буинск Урманского района. Он приревновал женщину и стал бить ее руками и стеклянной бутылкой по телу. Потерпевшая скончалась на следующий день.

Мужчина вынес ее тело на веранду и закрыл на замок, однако 30 ноября сосед россиянина случайно заметил погибшую.

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Екатерина Власова
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