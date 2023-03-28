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16:34, 28 марта 2023Среда обитания

Москвичи расхотели покупать жилье в одной стране

Dubai-Realty.com: спрос на жилье в Дубае со стороны москвичей сократился на 14,94%

Фото: Viktor Pazemin / Shutterstock / Fotodom

По итогам февраля 2023 года спрос на недвижимость в Дубае (ОАЭ) со стороны жителей Москвы и Московской области сократился на 14,94 процента в месячном выражении. О том, что москвичи расхотели покупать жилье в одном из эмиратов арабской страны, говорится в исследовании Dubai-Realty.com, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом результат во втором месяце текущего года оказался на 85 процентов выше, чем в феврале 2022-го. Динамика спроса на жилье в январе-феврале 2023-го также показала значительный рост относительно итога предыдущего года. В рамках указанного периода количество запросов оказалось на 119,8 процента выше, чем в январе-феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что в феврале российский спрос на жилье в Дубае вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время относительно января показатель упал на 23,25 процента. Отрицательная динамика стала рекордной с июня 2022 года, когда число заявок сократилось на 30,59 процента.

В декабре эксперты компании Realiste дали россиянам советы по покупки недвижимости в Дубае. По их словам, для начала нужно определить цель, с которой приобретается объект.

Александра Качан
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