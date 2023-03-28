Загадочный похититель тысячи рукописей известных писателей избежал тюрьмы

NYT: книжный вор избежал тюрьмы после кражи более тысячи рукописей из любви к литературе

Бывший сотрудник издательства признал свою вину в краже неопубликованных рукописей и обмане их авторов. Как сообщает The New York Times (NYT), по решению суда книжный вор избежит тюрьмы, но будет депортирован из США.

Филиппо Бернардини, бывший стажер Penguin Random House, получил в свое распоряжение более тысячи неизданных рукописей при помощи мошеннической схемы. Больше пяти лет мужчина притворялся разными сотрудниками издательства в погоне за текстами новых романов. Он изображал работника конкретного отдела и от его имени просил закрепленного за этим отделом автора высылать свежие рукописи. Согласно данным расследования, за все время Бернардини примерил личины более сотни человек.

Мотивы загадочного похитителя рукописей изначально были неясны правоохранителям. Он собирал тексты книг, но не зарабатывал на этом: не продавал их в сети и не пытался публиковать под своим именем. В своем письме судье Колин Макмахон, написанном в марте 2023 года, Бернардини сказал, что собирал рукописи из любви к литературе, просто потому что хотел их прочесть. Ему удалось получить романы и обмануть таких известных писателей, как Маргарет Этвуд, Салли Руни и Иэн Макьюэн.

Я никогда не пересылал рукописи, не выкладывал их в общий доступ и не собирался этого делать. Я просто хотел держать их поближе к сердцу и быть среди тех, кто прочтет их раньше других, до того как они окажутся в книжных магазинах. Бывало, что я читал романы и чувствовал особую близость к автору, как если бы был редактором книги Филиппо Бернардини книжный вор

Суд обязал Бернардини выплатить 88 тысяч долларов издательству, чтобы покрыть судебные издержки, а также принял решение о его депортации из США. Государственные обвинители настаивали на тюремном сроке для мошенника, поскольку его действия «причинили эмоциональный, репутационный и финансовый ущерб жертвам», однако судья Макмахон решил, что такое наказание несоразмерно преступлению. К тому же свобода Бернардини была ограничена с момента его ареста в 2022 году — ему было запрещено покидать дом в ночные часы, а на ноге он носил GPS-браслет, передававший в полицию данные о его местонахождении.

Бернардини депортируют в Италию или Великобританию, где он прожил много лет до переезда на Манхэттен.

К удивлению обвинителей, одна из жертв Бернардини высказалась в его защиту. Помимо писем друзей и родственников несостоявшегося редактора, адвокаты передали судье и письмо писателя Джесси Болла. В письме он признал, что Бернардини удалось получить от него несколько неопубликованных романов, однако сказал и нечто неожиданное. Бойл написал, что, в то время как «издательское дело становится все более и более капиталистическим и формализованным, мы должны радоваться, когда в него входит что-то человеческое — что-то такое, что делает процесс издания книг достойным написания романа».

Ранее сообщалось о японце, который украл из почтовых ящиков более тысячи новогодних открыток. Когда его поймали, серийный похититель объяснил свои действия одиночеством.