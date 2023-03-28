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19:20, 28 марта 2023Силовые структуры

«Смотрящий» из Курской области Страчок стал фигурантом дела за преступный статус

Силовики возбудили дело против «смотрящего» из Курской области Страчка за статус

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против «смотрящего» из Курской области Виктора Страчкова, известного в криминальном мире как Страчок. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Авторитет стал фигурантом дела за занятие высшего положения в преступной иерархии. Он уже находится под домашним арестом по обвинению в вымогательстве и мошенничестве. Мера пресечения ему была избрана в сентябре 2022 года.

По данным следствия, Страчок последние семь лет имеет статус «смотрящего» за регионом. Пользуясь своим преступным влиянием, как считают силовики, он разрешал конфликты в преступной среде и решал другие вопросы местного криминалитета.

22 марта сообщалось, что в Калужской области было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего уроженца Абхазии вора в законе Гиорги Шониа, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии и финансировании запрещенной в России криминальной субкультуры АУЕ. Он основал ячейку преступного движения, когда отбывал наказание за грабеж в исправительной колонии №5 в Калужской области.

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Любовь Ширижик
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