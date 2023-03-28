«Смотрящий» из Курской области Страчок стал фигурантом дела за преступный статус

Силовики возбудили дело против «смотрящего» из Курской области Страчка за статус

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против «смотрящего» из Курской области Виктора Страчкова, известного в криминальном мире как Страчок. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Авторитет стал фигурантом дела за занятие высшего положения в преступной иерархии. Он уже находится под домашним арестом по обвинению в вымогательстве и мошенничестве. Мера пресечения ему была избрана в сентябре 2022 года.

По данным следствия, Страчок последние семь лет имеет статус «смотрящего» за регионом. Пользуясь своим преступным влиянием, как считают силовики, он разрешал конфликты в преступной среде и решал другие вопросы местного криминалитета.

22 марта сообщалось, что в Калужской области было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего уроженца Абхазии вора в законе Гиорги Шониа, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии и финансировании запрещенной в России криминальной субкультуры АУЕ. Он основал ячейку преступного движения, когда отбывал наказание за грабеж в исправительной колонии №5 в Калужской области.