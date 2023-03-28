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05:17, 28 марта 2023Мир

Стрельбу в приходской школе США устроила женщина-трансгендер

Шеф полиции Дрейк: стрельбу в приходской школе США устроила женщина-трансгендер Хейл

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Стрельбу в приходской школе в американском штате Нэшвилл устроила женщина-трансгендер, рассказал шеф городской полиции Джон Дрейк. В результате происшествия в США погибли трое девятилетних детей и трое преподавателей, которым было около 60 лет, передает РИА Новости.

Как он отметил, следствие в качестве одной из версий отрабатывает мотивы, связанные со сменой 28-летней Одри Хейл гендерной идентичности. По словам Дрейка, она идентифицирует себя как трансгендер.

Одри Хейл ликвидировали сотрудники полиции. Они, как отметил Дрейк, прибыли на место происшествия спустя 14 минут. Преступница была вооружена двумя автоматическими винтовками и пистолетом.

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Шеф полиции также отметил, что правоохранительные органы обыскали дом в Нэшвилле, где Хейл жила вместе с родителями. На месте были найдены подробные планы школы, где преступница в свое время училась. По утверждению ряда СМИ, Одри Хейл в социальных сетях идентифицировала себя как мужчина.

Ранее 27 марта сообщалось, что в результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Полицейский департамент Нэшвилла сообщил о ликвидации стрелявшего.

Спустя некоторое время президент США Джо Байден начал выступление о стрельбе в частной христианской школе с шутки про мороженое. Затем глава Белого дома заявил, что информация о причинах и обстоятельствах происшествия уточняется. Он также выразил благодарность сотрудникам полиции.

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Марина Совина
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