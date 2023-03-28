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21:16, 28 марта 2023Забота о себе

Врач нашел связь между ежедневной утренней привычкой и импотенцией

Стоматолог Жук: бактерии из кариозных зубов могут привести к простатиту и импотенции

Фото: Michaela Begsteiger / Imagebroker / Globallookpress.com

Ежедневная утренняя привычка чистить зубы, а также регулярные осмотры у стоматолога могут помочь избежать проблем с мужским здоровьем, рассказал стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук. Связь между здоровьем зубов и импотенцией он нашел в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач отметил, что кариозные зубы, которые являются источником инфекции для всего организма, могут привести к проблемам с эрекцией. «В том случае, если воспалительный процесс в невылеченном зубе идет довольно активно, то бактерии, которые являются его причиной, могут с током крови попасть в предстательную железу, спровоцировав простатит. Одно из следствий простатита — импотенция», — объяснил он.

Влияет на половую жизнь и психологический аспект жизни с невылеченными зубами, добавил Жук. «Невылеченные зубы, плохой запах изо рта, неправильное положение зубов могут стать теми самыми факторами, которые лишат человека уверенности в себе. На фоне общей неуверенности и других психологических проблем может появиться и эректильная дисфункция», — заключил он.

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Александра Лисица
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Врач нашел связь между ежедневной утренней привычкой и импотенцией
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