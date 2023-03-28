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09:37, 28 марта 2023Забота о себе

Стоматолог призвала удалять ненужные здоровые зубы

Стоматолог Мусихина: удаление здоровых зубов бывает необходимо при ортодонтическом лечении

Фото: Robert Michael / dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

По словам директора центра эстетической стоматологии и имплантации BLANCO Бэллы Мусихиной, в некоторых случаях стоматологи удаляют здоровые зубы. Зачем это нужно, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Специалистка объяснила, что к такой кардинальной мере прибегают, например, когда требуется ортодонтическое лечение. Если нужно изменить размеры и пропорции челюстей, удаление некоторых здоровых зубов бывает необходимо. Обычно при этом теряются премоляры — малые коренные зубы. В то же время ортодонты стараются сохранить большинство зубов, кроме ненужных современным людям зубов мудрости — их Мусихина призвала удалять. У большого количества людей зубов мудрости нет даже в зачатках, у остальных они чаще всего ретинированные и не могут правильно прорезаться через десну из-за нехватки места.

Зуб мудрости необходимо удалить, чтобы предотвратить риск инфицирования или повреждения окружающих зубов. Чем раньше будет назначена операция, тем лучше. Зубы мудрости вызывают деформацию прикуса и меняют положение других зубов

Бэлла Мусихинастоматолог

Еще одним показанием к удалению зуба, по мнению стоматолога, является обширный кариес. Если зуб глубоко поврежден кариесом или трещиной, его нельзя восстановить качественно и надолго. Его нужно удалить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или возникновение инфекции.

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Удаление зуба может потребоваться, если возникает невыносимая боль или дискомфорт из-за инфекции, травмы или болезни, добавила Мусихина. Однако сначала нужно убедиться, что эндодонтическое лечение, прием антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов или другие методы не помогли облегчить симптомы. Удаленный нужно обязательно заменить имплантатом.

Заболевание пародонта является серьезной проблемой, поражающей десну и кость. Эту болезнь не вылечить, но возможно остановить на текущей стадии. Если не принимать никаких мер, пародонтит разрушает связки, удерживающие зубы и может привести к их расшатыванию. В подобных случаях может потребоваться удаление

Бэлла Мусихинастоматолог

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Вера Владзиевская
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