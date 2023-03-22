Врач назвала методы борьбы с неприятным запахом изо рта

Врач Валерия Галкина рассказала, что неприятный запах изо рта вызывают микробы и болезни

Неприятный запах изо рта вызывают микробы и болезни, рассказала врач превентивной медицины, терапевт, нутрициолог клиники Biogena Валерия Галкина. Методы борьбы с этим неприятным явлением она назвала «Ленте.ру».

Неприятный запах изо рта может появляться по разным причинам: от заболеваний полости рта (кариес, проблемные десны, зубной камень) и банального нарушения гигиены до проблем с желудочно-кишечным трактом (гастрит, дуоденит), печени и других органов, говорит Галкина. «Нельзя забывать и о ЛОР-органах. Проблемы с миндалинами, пробки в них, фарингиты и другие заболевания носоглотки тоже могут быть причиной появления запаха изо рта», — добавила она.

По статистике, с неприятным запахом изо рта хотя бы один раз в жизни сталкивался каждый человек. Правильное название заболевания — галитоз. Он может быть как физиологический — только после пробуждения), так и патологический — из-за болезней Валерия Галкина терапевт

Повышенная сухость во рту, которая может возникнуть из-за нарушения углеводного обмена, курения, приема лекарств и кофе, усиливает неприятный запах изо рта, отметила врач. Это происходит из-за недостаточной выработки слюны, так как создаются благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов.

Галитоз является верным сигналом нарушения микробиома — активного роста патогенной флоры в кишечнике и в полости рта

Помимо неприятного запаха изо рта, могут проявиться и другие симптомы: боль в животе, тошнота, общая слабость, расстройство пищеварения. После сдачи анализов и комплексного обследования врач назначает терапию, которая включает в себя как рекомендации по питанию и прием лекарств, так и употребление нутрицевтиков. Микронутриенты помогают улучшить пищеварение и состояние микробиома, говорит Галкина.

Если проблем с желудочно-кишечным трактом не обнаружено, нужно посетить стоматолога. Он может заметить зубной налет и камень, кариес, симптомы пародонтита. Все эти состояния требуют профилактики или лечения, план которого определяет врач, добавила собеседница «Ленты.ру».

В качестве быстрого решения проблемы всегда стоит не забывать про тщательную чистку зубов, ополаскиватели для рта и зубную нить, освежающие пастилки и спреи. Дополнительно рекомендуется прием оральных пробиотиков. К безопасным антисептикам с выраженным антибактериальным эффектом также относится кокосовое масло. Но для выявления и устранения проблемы более разумно прибегнуть к консультации специалиста, а не заниматься самолечением, обратила внимание Галкина.

Чтобы не допускать появления неприятного запаха изо рта, достаточно соблюдать несложные профилактические меры: посещать стоматолога дважды в год, своевременно менять зубную щетку. Если проблема сохраняется, нужно обратиться к врачу.

«Обращаю внимание, что важно соблюдать питьевой режим. И стараться сбалансированно питаться без пищевого "мусора", чтобы дополнительно не провоцировать нарушение микробиома кишечника и полости рта, — подвела итог врач. — Многие внешние признаки, например, галитоз часто сигнализируют о нарушениях в работе организма».

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